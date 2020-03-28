Появились апокалиптические фото пустого вокзала в Киеве: такого еще не было

Вокзал в Киеве (фото: РБК-Украина)

После введения карантина в Украине с 27 марта были закрыты все границы

Украина полностью закрыла границы с 27 марта, чтобы остановить пандемию коронавируса. Центральный железнодорожный вокзал перестал принимать и отправлять пассажиров из-за карантина и режима чрезвычайной ситуации. Когда-то оживленное место превратилось в настоящую пустыню.

В сети опубликовали апокалиптические фото опустевшего вокзала в Киеве. В сети Facebook снимки опубликовал пользователь с ником Кев Ратиборович.

На снимках видно пустые выходы из метро "Вокзальная", где обычно в час пик выстраиваются огромные очереди. Вход в Центральный вокзал опечатан.

Вокзал в Киеве после закрытия границ (фото: facebook.com)

Лишь изредка по подземным переходам проходят люди. Все торговые точки закрыты, местами валяется мусор.

Переходы возле вокзала в Киеве опустели (фото: facebook.com)

На железнодорожных путях можно изредка заметить работников вокзала. Нет привычного шума и запаха вокзала.

Вокзал Киева остановился из-за карантина (фото: facebook.com)

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Украине был введен до 24 апреля. Такая же дата продления карантина в стране. Но в правительстве не исключают, что даты ограничительных мер могут либо продлить, либо сократить. Все зависит от распространения COVID-19 в мире и стране.

Ранее в сети появился документ, в котором сказано, как будут работать контрольно-пропускные пункты в Киеве в случае полного закрытия столицы.