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Главы Минздрава и Минфина подали в отставку, - Геращенко

Новости » Политика     29.03.2020 - 21:28
Главы Минздрава и Минфина подали в отставку, - Геращенко
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики, здравоохранения и финансов

Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на народных депутатов сообщало, что на внеочередном заседании Верховная рада может рассмотреть кадровые изменения в Кабинете министров. Речь идет о назначении министра культуры и замене руководителей Минздрава и Минэнергетики.

До этого некоторые нардепы сообщали, что министр здравоохранения Илья Емец решил подать в отставку. Однако эту информацию опровергли в Минздраве, подчеркнув, что ведомство продолжает работать в усиленном режиме.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныМинистерство здравоохранения УкраиныотставкаИлья Емец
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