Зеленский: полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Секвестр госбюджета был существенно переработан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. Об этом он сообщил в своем видео обращении.

По словам президента, секвестр госбюджета был существенно переработан.

"Сейчас благодаря совместной работе правительства, парламента и Офиса президента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. Будет увеличено выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Поэтому их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой ", - отметил президент.

При этом он добавил, что по окончанию карантина все расходы будут возвращены.

"Максимально, как это возможно, правительство сохранило расходы на культуру, образование и спорт. Далеко не все удалось сохранить, это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расхода будут возвращены".

Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів. Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його. Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Дорогі громадяни, продовжуйте лишатися вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час. Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 29 березня 2020 р.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщал, что правительство закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Он отмечал, что изменения бюджета предусматривают сохранение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавирус.

Добавим, что Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.