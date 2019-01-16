Главы МИД стран Балтии и Польши призвали РФ освободить украинских моряков

Фото: глава МИД Эстонии Свен Миксер (kmu.gov.ua)

Министры обеспокоены ситуацией в Украине и подтвердили свою неизменную поддержку

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши осудили решение суда в Москве о продлении ареста украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение МИД Эстонии.

В частности, министры обеспокоены ситуацией в Украине и подтвердили свою неизменную поддержку. Они осудили судебное решение РФ относительно ареста моряков.

"Россия продолжает свою агрессивную деятельность в Азовском море по закреплению нелегальной аннексии Крыма, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

"Корабли и их экипажи необходимо немедленно освободить, и обеспечить для судов Украины и других государств свободный проход через Керченский пролив согласно международного права", - добавили в ведомстве.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 20 украинским морякам.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзила, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки.

РБК-Украина писало, что задержаны в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.