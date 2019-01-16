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Порошенко и министры трех стран ЕС обсудили усиление давления на Россию

Новости » Политика    16.01.2019 - 09:04
Порошенко и министры трех стран ЕС обсудили усиление давления на Россию
Фото: встреча Петра Порошенко с главами МИД Польши и стран Балтии (president.gov.ua)

Порошенко надеется, что страны ЕС увеличат помощь Донбассу и Приазовью

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с министрами иностранных дел Польши, Литвы и Эстонии обсудил усиление международного давления на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Порошенко встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, а также главами внешнеполитических ведомств Литвы и Эстонии Линасом Линкявичусом и Свеном Миксером.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском и Черном морях и угрозы со стороны России с учетом захвата украинских кораблей, отметили необходимость международного давления на Россию для освобождения моряков и возврата кораблей. Порошенко также сообщил министрам о ситуации на Донбассе.

Кроме того, президент выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и стран-участниц ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко на встрече с главой Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой обсудил риски для энергетической безопасности Евросоюза, вызванные строительством газопровода "Северный поток-2".

 

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