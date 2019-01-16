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Глави МЗС країн Балтії і Польщі закликали РФ звільнити українських моряків

Новини » Політика    16.01.2019 - 09:24
Глави МЗС країн Балтії і Польщі закликали РФ звільнити українських моряків
Фото: глава МЗС Естонії Свен Міксер (kmu.gov.ua)

Міністри стурбовані ситуацією в Україні і підтвердили свою незмінну підтримку

Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі засудили рішення суду в Москві про продовження арешту українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МЗС Естонії.

Зокрема, міністри стурбовані ситуацією в Україні і підтвердили свою незмінну підтримку. Вони засудили судове рішення РФ щодо арешту моряків.

"Росія продовжує свою агресивну діяльність в Азовському морі щодо закріплення нелегальної анексії Криму, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

"Кораблі і їх екіпажі необхідно негайно звільнити, і забезпечити для судів України та інших держав вільний прохід через Керченську протоку згідно міжнародного права", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 20 українським морякам.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чуліба, Юрія Без'язичного, Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки.

РБК-Україна писало, що затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

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