Суд в РФ вынес приговор еще четверым украинским морякам

Фото: украинские моряки (twitter.com bankomet)

Украинцам суд РФ продлил срок ареста до 26 апреля 2019 года

В России суд сегодня, 15 января, продлил до 26 апреля срок ареста еще четверым украинским морякам, которых российские спецслужбы незаконно задержали в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Объединенную группу общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод в РФ.

Сообщается, что Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока по решению суда остаются в СИЗО до 26 апреля.

Фото (twitter.com/OgonWatch)

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 16 украинским морякам.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного.

Лефортовский суд Москвы отказался передать на рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам в военный суд.

В свою очередь, задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделил моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.