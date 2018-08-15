Главный военный прокурор Румынии осудил вмешательство жандармов в разгон демонстрантов

Прокуратура начала расследование из-за применения полицией насилия против демонстрантов

Главный военный прокурор Румынии Ионель Корбу заявил, что вмешательство жандармов во время антиправительственных протестов в пятницу не было оправданным. Об этом сообщает Radio Romania International на странице в Twitter.

Ранее в прокуратуре сообщалось о начале расследования из-за насилия со стороны полиции во время массовых акций протеста против правительства социал-демократов в Бухаресте.

Кроме того, Корбу сообщал, что в прокуратуру было подано порядка 30 жалоб, а работники прокуратуры опрашивают пострадавших.

Добавим, что президент Румынии Клаус Йоханнис осуждает силовой разгон протеста в Бухаресте.

Как известно, в румынской столице в результате разгона полицией антиправительственного митинга пострадали более 400 человек.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, в Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ.