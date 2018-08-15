Головний військовий прокурор Румунії засудив втручання жандармів у розгін демонстрантів

Новини Політика 15.08.2018 - 23:05
Фото: протести в Румунії (twitter.com/BabkenArm)
Фото: протести в Румунії (twitter.com/BabkenArm)

Прокуратура розпочала рослідування через застосування поліцією насильства проти демонстрантів

Головний військовий прокурор Румунії Іонель Корбу заявив, що втручання жандармів під час антиурядових протестів у п'ятницю не було виправданим. Про це повідомляє Radio Romania International на сторінці у Twitter.

Раніше в прокуратурі повідомлялося про початок розслідування через насильства з боку поліції під час масових акції протесту проти уряду соціал-демократів у Бухаресті.

Головний військовий прокурор Румунії засудив втручання жандармів у розгін демонстрантів

Крім того, Корбу повідомляв, що до прокуратури було подано близько 30 скарг, а працівники прокуратури опитують постраждалих.

Додамо, що президент Румунії Клаус Йоханніс засуджує силовий розгін протесту в Бухаресті.

Як відомо, у румунській столиці внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, в Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ.

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Теги:  Румыния,  протест,  разгон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС