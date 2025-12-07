UA

Глави урядів Британії та Нідерландів обговорили підтримку України: що відомо

Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 7 грудня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер разом із нідерландським колегою Діком Схофом обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Як ідеться у звіті, сторони почали розмову з обговорення активізації ударів РФ по Києву, які відбувалися останніми днями, і погодилися з необхідністю постійної міжнародної підтримки оборони України.

Також Стармер повідомив колезі про заплановану на 8 грудня зустріч у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським, яка буде присвячена поточним мирним переговорам і подальшим крокам.

"Лідери наголосили, що безпека України життєво важлива для безпеки Європи, і що з країни через міжнародне співробітництво, включно з "коаліцією рішучих", завжди підтримуватимуть Україну", - резюмували на сайті уряду.

