Глави Мін'юсту Євроради обговорили, як домогтися "повної відповідальності" РФ за агресію

У столиці Латвії Ризі міністри юстиції держав-членів та спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення "повної відповідальності" за агресію РФ проти України, та надання відшкодування всім жертвам війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради Європи .

Така декларація отримала назву "Ризькі принципи".

Вони відзначають, що Реєстр збитків для України повинен мати підхід, орієнтований на жертв, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема для найбільш уразливих груп, таких як жінки та діти.

Крім того, у них наголошується на "важливості надання допомоги національній владі для полегшення координації внутрішніх зусиль" щодо підтримки функціонування Реєстру та змістовних консультацій з суспільством та неурядовими організаціями.

"Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку до того, щоб Росія заплатила за збитки, які вона завдала Україні своєю незаконною війною", - зазначається у заяві Ради Європи.

У Реєстрі зібрано всі дані про претензії та докази, які мають стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації.

"Це допоможе забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та жертвам за допомогою окремого міжнародного інструменту, який буде створено у співпраці з Україною", - йдеться у публікації.

Міністри зауважують, що всі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні військами РФ в Україні, мають бути "повністю розслідувані та, якщо це виправдано, переслідуватися згідно із законом на національному та міжнародному рівнях, щоб винні понесли відповідальність за свої дії".

Також міністри заявили про підтримку розслідування та зусилля зі збору доказів, які проводять Україна, інша національна влада та прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС).

Представники Ради Європи також закликали всі відповідні зацікавлені сторони брати активну участь у виявленні місць перебування незаконно депортованих та переміщених російськими окупантами українських дітей, та надати допомогу для їх безпечного повернення.

Спецтрибунал над РФ та ордер МКС на Путіна

Нагадаємо, що в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини. До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України, входять 37 країн.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, міжнародний спецтрибунал може запрацювати вже наступного року.