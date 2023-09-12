Главы Минюста Евросовета обсудили, как добиться "полной ответственности" РФ за агрессию

В столице Латвии Риге министры юстиции государств-членов и наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения "полной ответственности" за агрессию РФ против Украины, и предоставления возмещения всем жертвам войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета Европы .

Такая декларация получила название "Рижские принципы".

Они подчеркивают, что Реестр ущерба для Украины должен иметь подход, ориентированный на жертв, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети.

Кроме того, в них отмечается "важность оказания помощи национальным властям для облегчения координации внутренних усилий" по поддержке функционирования Регистра и содержательных консультаций с обществом и неправительственными организациями.

"Министры напомнили о важности Реестра ущерба как первого шага к тому, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она причинила Украине своей незаконной войной", - указывается в заявлении Совета Европы.

В Регистре собраны все данные о претензиях и доказательствах, которые призваны стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации.

"Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение ущерба Украине и жертвам посредством отдельного международного инструмента, который будет создан в сотрудничестве с Украиной", - говорится в публикации.

Министры подчеркивают, что все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные войсками РФ в Украине, должны быть "полностью расследованы и, если это оправдано, преследоваться по закону на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия".

Также министры заявили о поддержке расследования и усилия по сбору доказательств, проводимые Украиной, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда (МУС).

Представители Совета Европы также призвали все соответствующие заинтересованные стороны активно участвовать в выявлении мест нахождения незаконно депортированных и перемещенных российскими оккупантами украинских детей, и оказать помощь для их безопасного возвращения.

Спецтрибунал над РФ и ордер МУС на Путина

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии РФ против Украины, входят 37 стран.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, международный спецтрибунал может заработать уже в следующем году.