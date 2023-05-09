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Створення Спецтрибуналу над РФ підтримали 37 країн, - Кулеба

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 19:27
Створення Спецтрибуналу над РФ підтримали 37 країн, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України вже підтримали 37 країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Володимир Зеленський провів важливий саміт основної групи Спеціального трибуналу, ініційованого МЗС України. 37 учасників підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал забезпечить правосуддя", - написав Кулеба.

Окрім цього в МЗС зауважили, що учасники саміту одноголосно підтвердили підтримку притягнення найвищого політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України.

"Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціатори небачених з часів Другої світової війни звірств, першопричиною яких є злочин агресії, мають бути покарані шляхом створення незалежного механізму правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн.

Також раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.

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