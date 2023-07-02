ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу для РФ через воєнні злочини

Парламентська асамблея ОБСЄ на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook -сторінку.

Нардеп також звернула увагу, що вперше у міжнародному документі згадується рашизм як державна ідеологія РФ.

"Нарешті, резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - йдеться у публікації.

Також ПА ОБСЄ у цій резолюції закликає скликати статутні засідання лише у країнах, які підтримують візові заборони для російських парламентаріїв.

При цьому в країнах, які готові видавати візи громадянам РФ, ПА ОБСЄ не проводитиме своїх засідань.

У резолюції міститься заклик не призначати російських парламентаріїв, які підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії.

Також Постійний комітет асамблеї підтримав рішення щодо створення Спеціального комітету на підтримку парламенту України для кращої координації консультацій між парламентаріями щодо широкого кола питань, пов'язаних із повномасштабним вторгненням РФ, а також для надання допомоги народу України.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

Нагадаємо, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Водночас дискусії продовжуються. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявив 19 червня член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Нагадаємо, що 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України.