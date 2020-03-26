Глава ВОЗ об ускорении пандемии коронавируса: сто тысяч заболеваний произошли за 2 дня

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Гебреисус призывает к агрессивным мерам борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. Об этом он сообщил во время выступления на саммите стран G20, сообщили в ВОЗ в Twitter.

По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 марта количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысил 500 тысяч. При этом более 23 тысяч умерли от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что самоизоляции недостаточно, чтобы побороть пандемию коронавируса. Для этого необходимы более агрессивные меры.

Также сообщалось, по оценке ВОЗ, следующим эпицентром пандемии коронавируса могут стать США. Специалисты ВОЗ отмечают значительное ускорение темпов распространения COVID-19 в Америке.