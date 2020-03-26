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Глава ВООЗ про прискорення пандемії коронавірусу: сто тисяч захворювань відбулися за 2 дні

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 22:22
Глава ВООЗ про прискорення пандемії коронавірусу: сто тисяч захворювань відбулися за 2 дні
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Гебреісус закликає до агресивних заходів боротьби з коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що четверті сто тисяч захворювань коронавірусом у світі відбулися всього за два дні. Про це він повідомив під час виступу на саміті країн G20, повідомили у ВООЗ в Twitter.

За його словами, без агресивних дій з боку всіх країн у світі можуть померти мільйони людей.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 березня кількість випадків захворювання коронавірусом в світі перевищив 500 тисяч. При цьому більше 23 тисяч померли від COVID-19.

Раніше у ВООЗ заявили, що самоізоляції недостатньо, щоб подолати пандемію коронавірусу. Для цього необхідні більш агресивні заходи.

Також повідомлялося, за оцінкою ВООЗ, наступним епіцентром пандемії коронавірусу можуть стати США. Спеціалісти ВООЗ відзначають значне прискорення темпів поширення COVID-19 в Америці.

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