UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава Сумской ОГА рассказал о значительных потерях врага

Автор: Роман Мирончук

В Сумской области работает "Байрактар" - ударный беспилотник с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске. Вечером, 1 марта, с его помощью украинским военным удалось уничтожить значительное количество вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

Какие потери понесла российская армия

  • Военные ВСУ обезвредили стоянку из около 80 единиц техники, из них половина - грады. Удар был нанесен возле с. Пустовойтовка Роменского района.
  • Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км были уничтожены около 100 единиц вражеской техники. При этом в основном это были танки и БТР.

"Спасибо каждому причастному! Сегодня мы - едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы - единый фронт", - заявил Живицкий.

Напомним, украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупантов под Житомиром. В результате удара в районе населенного пункта Малин уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Мы также писали о том, что "Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области. Удар по оккупантам произошел возле села Чернобаевка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины