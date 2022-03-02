Глава Сумской ОГА рассказал о значительных потерях врага

В Сумской области работает "Байрактар" - ударный беспилотник с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске. Вечером, 1 марта, с его помощью украинским военным удалось уничтожить значительное количество вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

"Спасибо каждому причастному! Сегодня мы - едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы - единый фронт", - заявил Живицкий.

Напомним, украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупантов под Житомиром. В результате удара в районе населенного пункта Малин уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Мы также писали о том, что "Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области. Удар по оккупантам произошел возле села Чернобаевка.

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