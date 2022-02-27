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"Байрактар" уничтожил российский ЗРК "Бук" под Житомиром

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 21:00
"Байрактар" уничтожил российский ЗРК "Бук" под Житомиром Фото: Байрактар уничтожил российский Бук под Житомиром (flickr.com/150671024@N05)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне российских оккупационных войск под Житомиром. В результате удара в районе населенного пункта Малин уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

"Байрактары" в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский "Бук" в районе Малина Житомирской области", - подписал главнокомандующий видео уничтожения российского ЗРК.

Напомним, Воздушные силы ВСУ получили от западных партнеров большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Отметим, ранее появились данные о потерях оккупантов за последние три дня - большое количество техники и личного состава.

Война России против Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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