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Голова Сумської ОДА розповів про значні втрати ворога

Автор: Роман Мирончук

У Сумській області працює "Байрактар" - ударний безпілотник з 4 керованими боєприпасами на підвісці. Увечері, 1 березня, з його допомогою українським військовим вдалося знищити значну кількість ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Яких втрат зазнала російська армія

  • Військові ЗСУ знешкодили стоянку з близько 80 одиниць техніки, з них половина - гради. Удар було завдано біля с. Пустовойтівка Роменського району.
  • Поблизу с. Бішкинь, по території понад 2 км було знищено близько 100 одиниць ворожої техніки. При цьому в основному це були танки і БТР.

"Спасибі кожному причетному! Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт", - заявив Живицький.

Нагадаємо, український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупантів під Житомиром. В результаті удару в районі населеного пункту Малин знищений зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Ми також писали про те, що "Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області. Удар по окупантах стався біля села Чорнобаївка.

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Сумская областьВійна Росії проти України