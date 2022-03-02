Голова Сумської ОДА розповів про значні втрати ворога

У Сумській області працює "Байрактар" - ударний безпілотник з 4 керованими боєприпасами на підвісці. Увечері, 1 березня, з його допомогою українським військовим вдалося знищити значну кількість ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

"Спасибі кожному причетному! Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт", - заявив Живицький.

Нагадаємо, український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупантів під Житомиром. В результаті удару в районі населеного пункту Малин знищений зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Ми також писали про те, що "Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області. Удар по окупантах стався біля села Чорнобаївка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.