"Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области
Фото: Байрактар уничтожил российскую колонну под Херсоном (фото flickr.com/150671024@N05)
Украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупационных войск вблизи Херсона. Удар по российским военным произошел возле села Чернобаевка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.
"Что Байрактар животворящий делает!",- подписал главнокомандующий видеролик, на котором зафиксирован момент удара.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали, как прошел третий день войны с Россией.
Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала президента РФ Владимира Путина главным военным преступником 21 века.