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"Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области

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Чернобаевка, Воскресенье 27 февраля 2022 11:33
"Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области Фото: Байрактар уничтожил российскую колонну под Херсоном (фото flickr.com/150671024@N05)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупационных войск вблизи Херсона. Удар по российским военным произошел возле села Чернобаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

"Что Байрактар животворящий делает!",- подписал главнокомандующий видеролик, на котором зафиксирован момент удара.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали, как прошел третий день войны с Россией.

Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала президента РФ Владимира Путина главным военным преступником 21 века.

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