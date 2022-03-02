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Глава Сумской ОГА рассказал о значительных потерях врага

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Сумы, Среда 02 марта 2022 02:46
Глава Сумской ОГА рассказал о значительных потерях врага Фото: Байрактар (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

В Сумской области работает "Байрактар" - ударный беспилотник с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске. Вечером, 1 марта, с его помощью украинским военным удалось уничтожить значительное количество вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

Какие потери понесла российская армия

  • Военные ВСУ обезвредили стоянку из около 80 единиц техники, из них половина - грады. Удар был нанесен возле с. Пустовойтовка Роменского района.
  • Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км были уничтожены около 100 единиц вражеской техники. При этом в основном это были танки и БТР.

"Спасибо каждому причастному! Сегодня мы - едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы - единый фронт", - заявил Живицкий.

Напомним, украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупантов под Житомиром. В результате удара в районе населенного пункта Малин уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Мы также писали о том, что "Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области. Удар по оккупантам произошел возле села Чернобаевка.

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