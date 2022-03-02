Голова Сумської ОДА розповів про значні втрати ворога
У Сумській області працює "Байрактар" - ударний безпілотник з 4 керованими боєприпасами на підвісці. Увечері, 1 березня, з його допомогою українським військовим вдалося знищити значну кількість ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.
Яких втрат зазнала російська армія
- Військові ЗСУ знешкодили стоянку з близько 80 одиниць техніки, з них половина - гради. Удар було завдано біля с. Пустовойтівка Роменського району.
- Поблизу с. Бішкинь, по території понад 2 км було знищено близько 100 одиниць ворожої техніки. При цьому в основному це були танки і БТР.
"Спасибі кожному причетному! Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт", - заявив Живицький.
Нагадаємо, український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупантів під Житомиром. В результаті удару в районі населеного пункту Малин знищений зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Ми також писали про те, що "Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області. Удар по окупантах стався біля села Чорнобаївка.
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