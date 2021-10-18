ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Глава Сената Чехии заявил, что президент не может выполнять свои полномочия из больницы

Новина українською →
Прага, Понедельник 18 октября 2021 19:46
Глава Сената Чехии заявил, что президент не может выполнять свои полномочия из больницы Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что госпитализированный президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности. По словам парламентария, ему об этом сообщили в госпитале, где находится глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N.

По данным издания, Выстрчил заявил об этом в ходе брифинга. Глава Сената подчеркнул, что о невозможности Земана исполнять свои обязанности ему сообщили в Центральном военном госпитали (ЦВГ) в Праге, где президент страны проходит лечение.

"По мнению (врачей - ред.) ЦВГ, Милош Земан в настоящее время не может выполнять какие-либо рабочие обязанности по состоянию здоровья", - цитирует издание слова Выстрчила.

По его словам, медики утверждают, что изменение ситуации в состоянии Земана в ближайшее время маловероятно.

Выстрчил добавил, что сенат планирует во вторник, 19 октября, обсудить возможность передачи полномочий президента другим должностным лицам.

Напомним, Милоша Земана поместили в ЦВГ в Праге с диагнозом печеночная энцефалопатия.

Отметим, ранее сообщало о том, что состояние Земана стабилизировалось, однако ему придется находиться в больнице в течение нескольких недель.

Как сообщало РБК-Украина, сенат рассматривает возможность передачи полномочий президента Чехии из-за его пребывания в реанимации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Милош Земан
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров