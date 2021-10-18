Глава Сената Чехии заявил, что президент не может выполнять свои полномочия из больницы
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что госпитализированный президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности. По словам парламентария, ему об этом сообщили в госпитале, где находится глава государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N.
По данным издания, Выстрчил заявил об этом в ходе брифинга. Глава Сената подчеркнул, что о невозможности Земана исполнять свои обязанности ему сообщили в Центральном военном госпитали (ЦВГ) в Праге, где президент страны проходит лечение.
"По мнению (врачей - ред.) ЦВГ, Милош Земан в настоящее время не может выполнять какие-либо рабочие обязанности по состоянию здоровья", - цитирует издание слова Выстрчила.
По его словам, медики утверждают, что изменение ситуации в состоянии Земана в ближайшее время маловероятно.
Выстрчил добавил, что сенат планирует во вторник, 19 октября, обсудить возможность передачи полномочий президента другим должностным лицам.
Напомним, Милоша Земана поместили в ЦВГ в Праге с диагнозом печеночная энцефалопатия.
Отметим, ранее сообщало о том, что состояние Земана стабилизировалось, однако ему придется находиться в больнице в течение нескольких недель.
Как сообщало РБК-Украина, сенат рассматривает возможность передачи полномочий президента Чехии из-за его пребывания в реанимации.