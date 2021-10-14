Названа причина госпитализации президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Его поместили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Denik N .

Портал проинформировал о поставленном главе государства диагнозе со ссылкой на три информированных источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы.

Данная болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому, согласно изданию, принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства.

Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.