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Названа причина госпитализации президента Чехии

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Чехия, Четверг 14 октября 2021 00:40
Названа причина госпитализации президента Чехии Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Его поместили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Denik N.

Портал проинформировал о поставленном главе государства диагнозе со ссылкой на три информированных источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы.

Данная болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому, согласно изданию, принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства.

Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.

РБК-Украина сообщало о том, что состояние Милоша Земана стабилизировалось однако ему придется находиться в больнице в течение нескольких недель.

Также РБК-Украина писало, что сенат рассматривает возможность передачи полномочий президент Чехии из-за его пребывания в реанимации.

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Милош Земан
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