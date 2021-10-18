Глава Сенату Чехії заявив, що президент не може виконувати свої повноваження з лікарні
Глава Сенату Чехії Мілош Стрчіл заявив, що президент країни Мілош Земан не може виконувати свої обов'язки. За словами парламентарія, йому про це повідомили в госпіталі, де знаходиться глава держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik N.
За даними видання, Вистрчіл заявив про це в ході брифінгу. Глава Сенату підкреслив, що про неможливість Земана виконувати свої обов'язки йому повідомили в Центральному військовому госпіталі (ЦВГ) в Празі, де президент країни проходить лікування.
"На думку (лікарів - ред.) ЦВГ, Мілош Земан в даний час не може виконувати будь-які робочі обов'язки за станом здоров'я", - цитує видання слова Вистрчила.
За його словами, медики стверджують, що зміна ситуації в стані Земана найближчим часом малоймовірна.
Вистрчіл додав, що сенат планує у вівторок, 19 жовтня, обговорити можливість передачі повноважень президента іншим посадовим особам.
Нагадаємо, Мілоша Земана помістили в ЦВГ в Празі з діагнозом печінкова енцефалопатія.
Зазначимо, раніше повідомляло про те, що стан Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.
Як повідомляло РБК-Україна, сенат розглядає можливість передачі повноважень президента Чехії через його перебування в реанімації.