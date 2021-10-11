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Президент Чехии остается в реанимации. Сенат рассмотрит передачу его полномочий

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Чехия, Понедельник 11 октября 2021 17:50
Президент Чехии остается в реанимации. Сенат рассмотрит передачу его полномочий Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Чехии Милош Земан до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, куда его доставили в воскресенье, 10 октября. Поскольку есть угроза того, что Земан не сможет утвердить новое правительство, то Сенат планирует рассмотреть возможность передачи части его полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские издания Ceske Noviny и Idnes.

Сейчас Земан находится на высшем уровне интенсивной терапии. На этот уровень помещают пациентов в состоянии, которое угрожает жизненно важным функциям. В то же время врачи не разглашают диагноз чешского президента.

Учитывая неопределенное состояние Земана, глава чешского Сената Милош Выстрчил решил созвать Конституционную комиссию на 19 октября, чтобы рассмотреть вопросы обеспечения реализации полномочий президента страны.

"Я созвал Конституционную комиссию, чтобы рассмотреть возможность применения статьи 66 Конституции Чехии - объявление президента недееспособным", - заявил глава Сената.

Выстрчил отметил, что нужно предотвратить ситуацию, когда Земан не сможет занимать свой пост по состоянию здоровья, что поставит под угрозу формирование нового правительства Чехии по результатам парламентских выборов. Главной задачей президента в ближайшем будущем будет уполномочить победителя выборов сформировать новый Кабмин.

Конституция Чехии позволяет лишить президента полномочий, если так решат Палата депутатов и Сенат. Тогда полномочия президента переходят к премьер-министру и спикеру Палаты депутатов, а в случае роспуска Палаты полномочия получит глава Сената.

Полномочия палаты депутатов истекают 21 октября, а новая Палата будет сформирована не ранее первой половины ноября.

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