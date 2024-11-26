Глава розвідки Чехії застеріг від нав'язування "поганого миру" Україні

Про це заявив голова розвідки Чехії Міхал Куделка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

"Якщо Україна програє або буде змушена ухвалити невигідну мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу", - сказав Куделка, генерал-майор, який очолює Службу інформації та безпеки країни.

Він не виключив, що протягом наступних 10–15 років "Росія витратить на відновлення після величезних людських та економічних втрат та підготовку до наступної мети – Центральної та Східної Європи".

Його оцінку підкріплено іншими європейськими розвідувальними службами. Голова розвідки Германі Бруно Каль попередив минулого місяця, щоВолодимир Путін буде готовий до військового зіткнення з НАТО до кінця десятиліття.

Куделка заявив, що міжнародне право вимагає від Росії вивести всі війська, повернути окуповані або анексовані території та виплатити репарації. Київ нещодавно опинився під тиском, який вимагає розглянути нові способи заманити Путіна за стіл переговорів після 1000 днів спротиву вторгненню.

Чеська Республіка, колишній сателіт СРСР, є затятим прихильником України, приймаючи у себе сотні тисяч військових біженців та організуючи постачання пожертвуваних боєприпасів.

Разом із Польщею, а також країнами Балтії та Скандинавії вона намагається переконати інших союзників продовжувати озброювати охоплену війною Україну, незважаючи на громадську підтримку, що слабшає, і невдачі на полі бою.

За словами Куделки, повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році має нагадати західним країнам, що Росія є "імперською наддержавою з імперськими устремліннями" і зазнає "абсолютної зневаги" до своїх військових втрат і загибелі мирних жителів.

З того часу, як вісім років тому Куделка став головою розвідки, Чеська Республіка зробила радикальні кроки зі скорочення можливостей російської розвідки та впливу на місцеву політику та бізнес. Вона заборонила російським постачальникам брати участь у проекті ядерної енергетики, скоротила залежність від свого природного газу та вислала переважну більшість шпигунів Кремля з дипломатичним прикриттям.

На відміну від деяких інших європейських країн, уряд у Празі зробив кроки, щоб утруднити для росіян відвідування країни, володіння там бізнесом чи нерухомістю та отримання чеського громадянства. Тепер воно намагається переконати Європейський Союз заборонити російським дипломатам подорожувати між державами-членами без віз як спосіб подальшого обмеження розвідувальної діяльності.

Президентство Трампа

Тим не менш, Куделка каже, що його країна залишається метою російської гібридної війни, включаючи традиційний шпигунство, кібератаки, кампанії з дезінформації та підривну діяльність Розвідувальна спільнота по всій Європі також готується до можливих загроз після закінчення війни, таких як приплив українських ветеранів та контрабанда зброї, яка може бути не в тих руках.

59-річний офіцер, який усе життя пропрацював у сфері боротьби з тероризмом та контррозвідки, Куделка спростував побоювання в Європі про те, що нова адміністрація обраного президента Дональда Трампа може послабити співпрацю у сфері безпеки та розвідки між США та Європою.

"Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді здорово", - сказав Куделка, вказавши на свій досвід обміну розвідданими при попередній адміністрації. "Те саме відбувається і зараз при президенті Байдені. І я на 100% переконаний, що це буде так само здорово під час другого терміну Трампа".

Куделка закликав західні країни уникати наражання на нові загрози безпеці та економічній залежності при відновленні ділових і дипломатичних відносин з Росією в майбутньому. Він додав, що Росія є "агресором, який розуміє лише силу", і результат війни визначить можливість майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО.

"Якщо Росія зіткнеться із сильною країною або сильним альянсом, вона вважатиме, що не варто з ними зв'язуватися", - сказав Куделка. "Якщо ж Росія дійде висновку, що війна в Україні себе виправдала, що європейські країни слабкі, а НАТО не вистачає єдності, то вона може спробувати щось нове".