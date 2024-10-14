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Глава розвідки Німеччини попередив про можливе вторгнення Путіна та назвав терміни

Німеччина, Понеділок 14 жовтня 2024 14:18
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Глава розвідки Німеччини попередив про можливе вторгнення Путіна та назвав терміни Фото: Бруно Каль (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Від Росії виходить пряма військова загроза Німеччині. Збройне зіткнення можливе до 2030 року.

Про це заявив голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

"Російські збройні сили повинні бути в змозі завдати удару по НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття", - заявив Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу.

За його словами, Кремль розглядає Захід, і Німеччину зокрема як ворога. Країна є другим за величиною прихильником України.

Шанси на те, що НАТО в якийсь момент застосує свій пункт про взаємну оборону, високі, додав Каль.

Путін прагне розширити сферу впливу Кремля в Європі та витіснити військові сили США з континенту, оскільки витрати США на оборону перевищують рівень Європейського Союзу, повідомив голова розвідки.

"Ми перебуваємо у прямій конфронтації з Росією", - сказав Каль і додав, що Володимир Путін переймається не просто Україною, а "фактично створенням нового світового порядку".

Оцінка Каля збігається з думкою інших європейських чиновників, які розглядають Росію як більш зловісну загрозу після повномасштабного вторгнення в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив цього року, що Росія може атакувати альянс НАТО протягом п'яти-восьми років.

Кандидат ЄС на пост першого в історії блоку комісара з оборони Андрюс Кубілюс підтримав цей прогноз, заявивши, що регіону необхідно нарощувати свої військові сили для можливої конфронтації з Росією "через шість-вісім років".

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