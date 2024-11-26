Глава разведки Чехии предостерег от навязывания "плохого мира" Украине

Подталкивание Киева к принятию значительных уступок ради прекращения войны только придаст смелости Кремлю. Путин должен вывести все войска, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации.

Об этом заявил глава разведки Чехии Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", - сказал Куделка, генерал-майор, возглавляющий Службу информации и безопасности страны.

Он не исключил, что в течение следующих 10–15 лет "Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели - Центральной и Восточной Европе".

Его оценка подкреплена другими европейскими разведывательными службами. Глава разведки Германи Бруно Каль предупредил в прошлом месяце, что Владимир Путин будет готов к военному столкновению с НАТО к концу десятилетия.

Куделка заявил, что международное право требует от России вывести все войска, вернуть оккупированные или аннексированные территории и выплатить репарации. Киев недавно оказался под давлением, требующим рассмотреть новые способы заманить Путина за стол переговоров после 1000 дней сопротивления вторжению.

Чешская Республика, бывший сателлит СССР, является ярым сторонником Украины, принимая у себя сотни тысяч военных беженцев и организуя поставки пожертвованных боеприпасов.

Вместе с Польшей, а также странами Балтии и Скандинавии она пытается убедить других союзников продолжать вооружать охваченную войной Украину, несмотря на ослабевающую общественную поддержку и неудачи на поле боя.

По словам Куделки, полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими устремлениями" и испытывает "абсолютное презрение" к своим военным потерям и гибели мирных жителей.

С тех пор, как восемь лет назад Куделка стал главой разведки, Чешская Республика предприняла радикальные шаги по сокращению возможностей российской разведки и влияния на местную политику и бизнес. Она запретила российским поставщикам участвовать в проекте ядерной энергетики, сократила зависимость от своего природного газа и выслала подавляющее большинство шпионов Кремля с дипломатическим прикрытием.

В отличие от некоторых других европейских стран, правительство в Праге предприняло шаги, чтобы затруднить для россиян посещение страны, владение там бизнесом или недвижимостью и получение чешского гражданства. Теперь оно пытается убедить Европейский Союз запретить российским дипломатам путешествовать между государствами-членами без виз, как способ дальнейшего ограничения разведывательной деятельности.

Президентство Трампа

Тем не менее, Куделка говорит, что его страна остается целью для российской гибридной войны, включая традиционный шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации и подрывную деятельность. Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может оказаться не в тех руках.

59-летний офицер, всю жизнь проработавший в сфере борьбы с терроризмом и контрразведки, Куделка опроверг опасения в Европе о том, что новая администрация избранного президента Дональда Трампа может ослабить сотрудничество в сфере безопасности и разведки между США и Европой.

"Я работал с нашими американскими партнерами при президенте Трампе раньше, и это было действительно здорово", - сказал Куделка, указав на свой опыт обмена разведданными при предыдущей администрации. "То же самое происходит и сейчас при президенте Байдене. И я на 100% убежден, что это будет так же здорово во время второго срока Трампа".

Куделка призвал западные страны избегать подвергания себя новым угрозам безопасности и экономической зависимости при возобновлении деловых и дипломатических отношений с Россией в будущем. Он добавил, что Россия является "агрессором, который понимает только силу", и исход войны определит вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО.

"Если Россия столкнется с сильной страной или сильным альянсом, она посчитает, что не стоит с ними связываться", - сказал Куделка. "Если же Россия придет к выводу, что война в Украине себя оправдала, что европейские страны слабы, а НАТО не хватает единства, то она может попробовать что-то новое".