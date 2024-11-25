Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела із вищого військово-політичного керівництва України.

Як зазначається у матеріалі РБК-Україна, до 20 січня у команді Трампа хочуть підійти вже з готовим рішенням щодо України, щоб, отримавши реальні повноваження, реалізувати його у найкоротші терміни. Нехай і не обіцяні "24 години", але досить оперативно.

Цей "турборежим" по-американськи, до речі, поширюватиметься не лише на українську тему, а й на Близький Схід, проблему з незаконними мігрантами тощо.

Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".

Мирний план Трампа

Як повідомляло РБК-Україна, ні Дональд Трамп, ні люди з його нинішньої команди з предметними пропозиціями безпосередньо до Києва поки не зверталися. Трамп поки що більше зайнятий внутрішньополітичними питаннями, які для Трампа завжди були у пріоритеті. У Києві очікують, що до України руки всерйоз дійдуть досить скоро.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, важливі переговори між Україною та новообраним президентом США Дональдом Трампом будуть можливі після його інавгурації 20 січня.

Зеленський підкреслив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. За його словами, необхідно почути нові пропозиції нового президента США щодо плану завершення війни.