У Трампа поки що не виходили на Україну з конкретними мирними пропозиціями, - джерела

Станом наразі невідомо, у чому "план Дональда Трампа щодо України". І з предметними пропозиціями до Києва безпосередньо ні він сам, ні люди з його нинішньої команди не зверталися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела із вищого військово-політичного керівництва України.

Як наголошується в матеріалі РБК-Україна, "зливи" у медіа різних "мирних планів" і концепцій - це поки що елемент внутрішньоштабної боротьби в оточенні майбутнього президента США, яка розпочалася задовго до виборів.

І різні кривляння в соцмережах на українську тему від мільярдера Ілона Маска чи президентського сина Дональда Трампа-молодшого теж укладаються у рамки цієї боротьби за увагу першої особи.

А той, у свою чергу, поки що більше зайнятий внутрішньополітичними питаннями, які для Трампа завжди були у пріоритеті. Але до України руки всерйоз дійдуть досить скоро. Ймовірно, відбудеться ще один його дзвінок до Кремля, вже предметніший. Незабаром до США вирушить і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам важливо опинитися там, у Трампа, раніше за росіян, просунути свою концепцію", - каже РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні.

Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".