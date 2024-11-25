У Трампа поки що не виходили на Україну з конкретними мирними пропозиціями, - джерела
Станом наразі невідомо, у чому "план Дональда Трампа щодо України". І з предметними пропозиціями до Києва безпосередньо ні він сам, ні люди з його нинішньої команди не зверталися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела із вищого військово-політичного керівництва України.
Як наголошується в матеріалі РБК-Україна, "зливи" у медіа різних "мирних планів" і концепцій - це поки що елемент внутрішньоштабної боротьби в оточенні майбутнього президента США, яка розпочалася задовго до виборів.
І різні кривляння в соцмережах на українську тему від мільярдера Ілона Маска чи президентського сина Дональда Трампа-молодшого теж укладаються у рамки цієї боротьби за увагу першої особи.
А той, у свою чергу, поки що більше зайнятий внутрішньополітичними питаннями, які для Трампа завжди були у пріоритеті. Але до України руки всерйоз дійдуть досить скоро. Ймовірно, відбудеться ще один його дзвінок до Кремля, вже предметніший. Незабаром до США вирушить і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Нам важливо опинитися там, у Трампа, раніше за росіян, просунути свою концепцію", - каже РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні.
Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".
Плани Трампа
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп у ході виборчої кампанії робив скептичні заяви щодо підтримки України. Він також стверджував, що покладе край війні одним телефонним дзвінком. Але деталі свого плану Трамп не розкривав.
Західні ЗМІ публікували версії так званого мирного плану Трампа. Зокрема The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що згідно з планом Україна нібито пообіцяє не вступати в НАТО протягом 20 років, а США продовжать надавати зброю. Але також Україні доведеться відмовитися від 20% території.
Видання The Telegraph писало, що Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-км буферну зону між військами України та РФ.