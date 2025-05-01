Глава Пентагону жорстко пригрозив Ірану наслідками через підтримку хуситів

"Повідомлення Ірану: ми бачимо вашу смертельну підтримку хуситам. Ми точно знаємо, що ви робите", - йдеться в пості американського міністра.

Глава Пентагону додав, що іранська сторона "дуже добре знає, на що здатна армія США - і вас попереджали".

Крім того, обіцяє Гегсет, іранська сторона стикнеться з наслідками своєї підтримки єменських хуситів "у час і в тому місці, яке ми виберемо".

Варто зауважити, що подібна жорства заява глави Пентагону пролунала на тлі відновлення переговорів між країнами щодо іранської ядерної програми.

Зокрема, сторони вже провели три раунди непрямих переговорів за посередництва країни Перської затоки Омана, спрямованих на укладення угоди, яка б заблокувала для Тегерану можливість отримати ядерну зброю, а також скасувала б економічні санкції, запроваджені Вашингтоном.

Очікується, що представники Вашингтона та Тегерана знову зустрінуться в Римі в суботу.

Додамо, глава Міноборони США у соцмережі також перепостив публікацію американського президента Дональда Трампа на Truth Social від березня, в якій глава держави заявляв, що вважатиме Іран відповідальним за будь-які атаки, здійснені хуситами.

Між тим лідер Ірану, реагуючі за таку заяву з боку Трампа, запевнив, що єменські хусити начебто діють самостійно.

Посилення військ США на Близькому Сході на тлі "ядерних" перемовин з Іраном та ударів хуситів по кораблях

Угруповання бойовиків хуситів контролює північну частину Ємену, і вони атакують кораблі в Червоному морі, пояснюючи свої удари по судноплавству "знаком солідарності" з палестинцями на тлі військової операції Ізраїлю в Секторі Газа проти бойовиків ХАМАС.

США вже завдали ударів по більш ніж 1000 об'єктах хуситів після того, як вони посилили удари по цьому угрупованні в березні.

Американські Збройні сили за останні тижні збільшили накопичення військ на Близькому Сході. Також стало відомо, що Пентагон розгорнув шість бомбардувальників B-2 на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Крім того, наразі Штати мають два авіаносці на Близькому Сході та перемістили системи ППО з Азії до регіону.

Також нагадаємо, що 17 квітня військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені. 18 квітня в армії розповіли, що американські сили атакували у Ємені паливний порт Рас-Іса, який контролюється хуситами. Метою операції було перекриття джерела палива для підтримуваних Іраном бойовиків.

29 квітня американські ЗМІ писали, що винищувач F-18 ВМС США затонув у Червоне море після того, як хусити атакували авіаносець USS Harry S. Truman. Внаслідок інциденту один моряк отримав легке поранення.

А вчора в британському уряді розповіли, що 29 квітня була проведена спільна військова операція сил США та Великої Британії на території Ємену проти об'єктів хуситів.