Глава Пентагона жестко пригрозил Ирану последствиями из-за поддержки хуситов

"Сообщение Ирану: мы видим вашу смертельную поддержку хуситам. Мы точно знаем, что вы делаете", - говорится в посте американского министра.

Глава Пентагона добавил, что иранская сторона "очень хорошо знает, на что способна армия США - и вас предупреждали".

Кроме того, обещает Хегсет, иранская сторона столкнется с последствиями своей поддержки йеменских хуситов "в то время и в том месте, которое мы выберем".

Стоит отметить, что подобное жесткое заявление главы Пентагона прозвучало на фоне возобновления переговоров между странами по иранской ядерной программе.

В частности, стороны уже провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве страны Персидского залива Омана, направленных на заключение соглашения, которое бы заблокировало Тегеран от получения ядерного оружия, а также отменило бы экономические санкции, введенные Вашингтоном.

Ожидается, что представители Вашингтона и Тегерана снова встретятся в Риме в субботу.

Добавим, глава Минобороны США в соцсети также перепостил публикацию американского президента Дональда Трампа на Truth Social от марта, в которой глава государства заявлял, что будет считать Иран ответственным за любые атаки, совершенные хуситами.

Между тем лидер Ирана, реагируя на такое заявление со стороны Трампа, заверил, что йеменские хуситы якобы действуют самостоятельно.

Усиление войск США на Ближнем Востоке на фоне "ядерных" переговоров с Ираном и ударов хуситов по кораблям

Группировка боевиков хуситов контролирует северную часть Йемена, и они атакуют корабли в Красном море, объясняя свои удары по судоходству "знаком солидарности" с палестинцами на фоне военной операции Израиля в Секторе Газа против боевиков ХАМАС.

США уже нанесли удары по более чем 1000 объектам хуситов после того, как они усилили удары по этой группировке в марте.

Американские Вооруженные силы за последние недели увеличили накопление войск на Ближнем Востоке. Также стало известно, что Пентагон развернул шесть бомбардировщиков B-2 на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Кроме того, сейчас Штаты имеют два авианосца на Ближнем Востоке и переместили системы ПВО из Азии в регион.

Также напомним, что 17 апреля военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене. 18 апреля в армии рассказали, что американские силы атаковали в Йемене топливный порт Рас-Иса, который контролируется хуситами. Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.

29 апреля американские СМИ писали, что истребитель F-18 ВМС США затонул в Красное море после того, как хуситы атаковали авианосец USS Harry S. Truman. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.

А вчера в британском правительстве рассказали, что 29 апреля была проведена совместная военная операция сил США и Великобритании на территории Йемена против объектов хуситов.