Глава Пентагону запевнив Зеленського у продовженні безперервного постачання озброєння Україні

Зазначимо, що під час робочого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Під час зустрічі глава Пентагону запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що США мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

Остін також поінформував президента про прогрес у наданні Україні додаткових систем ППО.

Зеленський подякував міністру за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США. Він вкотре наголосив на важливості посилення української ППО саме напередодні зимового періоду.

"Зима - це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО - це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону", - сказав він.

Зеленський такоже подякував Вашингтону за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Допомога Україні від США

Останнім часом тема підтримки України з боку США загострилась.

Так, нещодавно у США проголосували за двопартійний законопроект, який має на меті уникнути призупинення роботи уряду. Фінансування уряду США продовжили на 45 днів. Втім, у ньому немає допомоги для України.

Наразі Пентагон має можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

Крім того, ситуація ускладнилася й нападом ХАМАС на Ізраїль. Білий дім та Конгрес США активно обговорюють, чи можна об'єднати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Як повідомляється, законодавці обох партій, які підтримують надання Україні додаткової допомоги, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва, попри cпротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон має достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю.

Тим часом міністр оборони США підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 млн доларів.

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