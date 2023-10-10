Білий дім розглядає можливість об'єднання військової допомоги Україні та Ізраїлю, - ЗМІ

Білий дім та Конгрес США активно обговорюють, чи можна об'єднати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як повідомляється, законодавці обох партій, які підтримують надання Україні додаткової допомоги, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва, попри cпротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.

Зазначається, що група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування для України, про яке попросив Білий дім, проте виділення додаткової допомоги Ізраїлю після атаки бойовиків ХАМАС на ізраїльтян не викликає такого опору серед членів Конгресу США.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, Білий дім "оцінює політичну життєздатність об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю".

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що потреби обох держав важливі, а США є "досить великою, економічно життєздатною та достатньо динамічною" країною, щоб підтримувати обох.

Хоча США вже надали Ізраїлю термінову військову допомогу, Білий дім очікує, що для додаткових зусиль буде потрібно схвалення Конгресу.

Такі дискусії виникли через те, що Байден підписав законопроєкт про короткострокові витрати, аби уникнути шатдауну. Однак він не передбачав жодного фінансування для України.

Завдяки сильній підтримці Демократичної партії та значній підтримці Республіканської партії існує широкий консенсус між двома партіями щодо надання допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

США активно допомагають Україні з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нещодавно Конгрес не вніс питання фінансування допомоги Україні у тимчасовий бюджет - це питання розглядатимуть окремо.

Зазначимо, що у ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет на 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили й у The Wall Street Journal - там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.

Стосовно Ізраїля, відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15. Крім цього, повідомлялось про обмін розвідданими між країнами.