UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Глава Пентагону закликав американських генералів готуватися до війни

Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни заради "захисту миру".

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії.

"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", - закликав генералів Гегсет.

За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".

"Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або КОМУСЬ", - додав глава Пентагону.

Нарада генералів США

Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни". Таким чином він поновив назву, що використовувалася з 1789 до 1947 року - в цей період чиновники намагалися підкреслити роль Пентагону в запобіганні конфліктам.

Однак у Пентагоні вкрай незадоволені таким перейменуванням.

Днями глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про скликання екстреної наради за участю сотень американських генералів. Видання Bloomberg припустило, що очільник відомства прагне обговорити з керівниками оборонну стратегію.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиПіт Гегсет