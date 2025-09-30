Глава Пентагону закликав американських генералів готуватися до війни

"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", - закликав генералів Гегсет.

За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".

"Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або КОМУСЬ", - додав глава Пентагону.