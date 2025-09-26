ua en ru
Чому Гегсет терміново скликав сотні генералів на нараду: Bloomberg дізналося причину

Вашингтон, П'ятниця 26 вересня 2025 15:52
Чому Гегсет терміново скликав сотні генералів на нараду: Bloomberg дізналося причину Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони США Піт Гегсет вирішив скликати сотні американських генералів на екстрену нараду, щоб обговорити з ними оборонну стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Реакція Трампа та Венса на нараду

Президент США Дональд Трамп, коментуючи термінову нараду, зазначив, що це добре, що генерали збираються разом із главою Пентагону.

"Чому це така велика справа? Ви поводитеся так, ніби це щось погане", - додав він.

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що в такій зустрічі "немає нічого незвичайного".

Причина наради

Bloomberg звертає увагу, що нарада має відбутися перед останнім днем фінансового року і можливим "шатдауном". На цьому тлі фінансування з держбюджету відряджень державних службовців, зокрема військових, може припинитися. Тому Гегсет і хоче терміново зібрати всіх генералів.

Неназваний високопоставлений представник промисловості зазначив у коментарі виданню, що сама зустріч буде присвячена Національній оборонній стратегії США.

Термінова нарада Хегсета

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, The Washington Post написало, що Гегсет терміново скликає американських генералів, зокрема й тих, які перебувають за кордоном, на нараду. Вона відбудеться наступного тижня.

За даними видання, це викликало в американських військових паніку, оскільки причини такої наради ніхто не повідомляв.

Також співрозмовники WP висловлювали невдоволення у зв'язку з такою нарадою, оскільки зазвичай генералів і адміралів, які командують військами по всьому світу, не викликають на нараду, не вказуючи жодних причин.

