Глава Пентагона призвал американских генералов готовиться к войне

"Готовьтесь к войне. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира", - призвал генералов Хегсет.

По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

"Вот почему пацифизм является таким наивным и опасным... Либо вы защищаете свой народ и суверенитет, либо вы будете подчиняться чему-то или кому-то", - добавил глава Пентагона.