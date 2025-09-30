RU

Глава Пентагона призвал американских генералов готовиться к войне

Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки должны быть готовы к войне ради "защиты мира".

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время встречи с американскими генералами в Вирджинии.

"Готовьтесь к войне. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира", - призвал генералов Хегсет.

По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

"Вот почему пацифизм является таким наивным и опасным... Либо вы защищаете свой народ и суверенитет, либо вы будете подчиняться чему-то или кому-то", - добавил глава Пентагона.

 

Совещание генералов США

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны". Таким образом он обновил название, использовавшееся с 1789 до 1947 года - в этот период чиновники пытались подчеркнуть роль Пентагона в предотвращении конфликтов.

Однако в Пентагоне крайне недовольны таким переименованием.

На днях глава Пентагона Пит Хегсет объявил о созыве экстренного совещания с участием сотен американских генералов. Издание Bloomberg предположило, что глава ведомства стремится обсудить с руководителями оборонную стратегию.

