У Пентагоні обурені перейменуванням у Міністерство війни, - Politico
Співробітники Пентагону обурені указом президента США Дональда Трампа про перейменування відомства на Міністерство війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними джерел видання, багато співробітників міністерства "висловили розчарування, гнів і відверте обурення" через новий указ. Вони вважають, що нові зміни мало допоможуть у вирішенні нагальних проблем армії США.
Ймовірно, чиновникам доведеться змінити печатки міністерства оборони на більш ніж 700 тисяч об'єктів у 40 країнах та всіх 50 штатах. Під зміни потрапить усе – уніформа співробітників, фірмові бланки, сувеніри в магазині Пентагону та серветки у їдальнях.
Колишній співробітник міністерства оборони заявив, що на виконання указу доведеться витратити мільйони доларів. За його словами, нововведення не допоможуть вирішити реальних проблем армії.
"Гірше того, наші вороги скористаються цим, щоб представити Сполучені Штати як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", - сказав він.
Чиновник міністерства оборони, який попросив називати його "чиновником Військового міністерства", повідомив, що витрати на виконання указу президента США змінюватимуться в міру його реалізації.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп 5 вересня підписав указ, яким повертає Міністерство війни США. Очікується, що цей указ зобов'яже всі виконавчі департаменти та агентства визнавати та використовувати ці додаткові назви у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.
Прихильники Трампа стверджують, що даний крок сприятиме чеснішому позиціонуванню армії та може стати символом "нової сили Америки", адже до 1947 року військове відомство США дійсно мало назву "Department of War".
Водночас опоненти застерігали, що перейменування лише підкреслить агресивний імідж США та загострить відносини з союзниками й опонентами.