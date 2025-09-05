Трамп повернув Міністерство війни США: що це значить
Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повертає Міністерство війни США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прямого ефіру Білого дому.
"Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними", - заявив він під час підписання указу.
Очікується, що цей указ зобов'яже всі виконавчі департаменти та агентства визнавати та використовувати ці додаткові назви у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.
Трамп також доручить міністру оборони Піту Хегсету рекомендувати заходи включаючи законодавчі та виконавчі - для постійної зміни назви Міністерства оборони США на Міністерство війни США.
Піт Хегсет змінив опис своєї сторінки в Х на "Міністр війни Піт Хегсет".
Дональд Трамп та міністр оборони Піт Хегсет неодноразово висловлювали бажання змінити назву Пентагону. Трамп заявляв, що нинішнє визначення "Міністерство оборони" не відповідає "реаліям та ролі Америки у світі".
Як писало РБК-Україна, прихильники Трампа стверджують, що даний крок сприятиме чеснішому позиціонуванню армії та може стати символом "нової сили Америки", адже до 1947 року військове відомство США дійсно мало назву "Department of War".
Водночас опоненти застерігали, що перейменування лише підкреслить агресивний імідж США та загострить відносини з союзниками й опонентами.
Що відомо про Міністерство війни США
Після створення США основним військовим органом було Міністерство війни (Department of War), засноване ще 1789 року. Воно відповідало за керівництво сухопутними військами, оборону країни та проведення воєнних операцій.
Назва відображала тодішнє розуміння функцій армії – пряме ведення війни проти зовнішніх чи внутрішніх ворогів. Флот підпорядковувався окремому Міністерству ВМС (Department of the Navy), тому структура була розділеною.
Після Другої світової війни, у 1947 році, в США провели масштабну реформу безпеки. Замість Міністерства війни створили Міністерство оборони (Department of Defense), яке об’єднало армію, ВМС і нові повітряні сили.
Зміна назви мала символічне значення: підкреслювалось, що основна мета військових структур – не агресія, а захист держави. Саме тоді Пентагон, як штаб-квартира, став відомим у нинішньому значенні – центром управління оборонною політикою США.