Трамп повернув Міністерство війни США: що це значить

"Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними", - заявив він під час підписання указу.

Очікується, що цей указ зобов'яже всі виконавчі департаменти та агентства визнавати та використовувати ці додаткові назви у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.

Трамп також доручить міністру оборони Піту Хегсету рекомендувати заходи включаючи законодавчі та виконавчі - для постійної зміни назви Міністерства оборони США на Міністерство війни США.

Піт Хегсет змінив опис своєї сторінки в Х на "Міністр війни Піт Хегсет".