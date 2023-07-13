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Глава Пентагону впевнений у приєднанні України до НАТО після війни

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Україна, Четвер 13 липня 2023 11:57
Глава Пентагону впевнений у приєднанні України до НАТО після війни Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна, поза всяким сумнівом, вступить до НАТО, як тільки її війна з Росією закінчиться. Однак потрібно виконати додаткову роботу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це", - сказав Остін в інтерв'ю CNN у Вільнюсі після саміту НАТО у литовській столиці.

Остін зазначив, що "ще належить проробити роботу" з приведення української техніки та підготовки у відповідність до стандартів НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, поки вони ведуть цю війну, потрібно буде зробити ще більше, щоб забезпечити їх повний набір можливостей", сказав він.

Саміт НАТО

Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Однак у декларації не прописано умов, які мають бути виконані.

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Однак потім Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден також не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.

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