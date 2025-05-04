Глава Пентагону відвідає Ізраїль перед поїздкою Трампа на Близький Схід, - Axios
Міністр оборони США Піт Хегсет збирається відвідати Ізраїль напередодні запланованої поїздки американського президента Дональда Трампа на Близький Схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Про намір глави Пентагону відвідати Ізраїль розповіли західним ЗМІ двоє ізраїльських чиновників.
Очікується, що Гегсет прибуде до Ізраїлю 12 травня. Там він зустрінеться зі своїм колегою Ізраелем Кацом і прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
Зазначається, що потім глава Пентагону відправиться до Саудівської Аравії, щоб приєднатися до візиту Трампа до країн Перської затоки. Американський президент також відвідає Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Разом з тим немає очікувань, що Трамп відвідає Ізраїль, пише Axios.
Це має бути перша поїздка Гегсета до Ізраїлю на посаді глави Міноборони США. Крім того, звертають увагу західні ЗМІ, візит готується у той час, коли уряди двох країн "розділені" в питанні щодо можливості військових ударів по ядерних об'єктах Ірану, а також на тлі триваючої війни в Секторі Газа та військової кампанії Штатів в Ємені
За даними Axios, представники оборони Ізраїлю та проізраїльські організації у Вашингтоні "були стурбовані тим, що багато хто з обраних Трампом на посади в Пентагоні скептично ставляться до військової участі США на Близькому Сході, особливо коли йдеться про Іран".
Також західні ЗМІ пишуть, що Нетаньягу та його радники доводили своїм колегам у США доцільність військового варіанту дій щодо Ірану.
Питання щодо можливих ударів по Ірану
Зазначимо, вчора The Washington Post писало про те, що у лютому радник з нацбезпеки США Майк Волц обговорював з ізраїльським прем'єром Нетаньягу можливість завдання ударів по Ірану, чим засмутив Трампа.
Додамо, за даними The New York Times, у травні Ізраїль планував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Однак тоді Трамп відхилив цю ідею, оскільки Тегеран погодився вести переговори щодо ядерної угоди, і вже у квітні низка зустрічей відбулася.
Розширення операції Ізраїлю в Газі
Варто також нагадати, що вчора ввечері західні ЗМІ повідомили, що військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Секторі Газа. Про готовність ЦАХАЛ посилити операцію у Газі також повідомляло Bloomberg, яке уточнювало, що це може статися протягом кількох днів.
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