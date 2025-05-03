Ізраїль розсилає тисячі повісток. Країна почне новий наступ у Газі, - ЗМІ

Військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Резервісти будуть розміщені на кордоні Ізраїлю з Ліваном і на окупованому Західному березі, замінивши солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.

Однак від військових поки що не було коментарів. Перед цим канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю оголосила, що Біньямін Нетаньяху переносить свій візит до Азербайджану, запланований на 7-11 травня. Там послалися на останні події в Газі та Сирії.

Також там не оголосили нову дату візиту. Очікувалося, що Нетаньягу зустрінеться з президентом Ільхамом Алієвим.