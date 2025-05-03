Ізраїль готовий до ескалації в Газі та нової хвилі мобілізації, - Bloomberg
Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, можливо, протягом кількох днів. Також країна почне призов десятків тисяч резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерела, рішення про розширення наземної операції було ухвалено після засідання кабінету безпеки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в п'ятницю.
Активізація кампанії відбудеться на тлі тиску на Нетаньяху як усередині країни, так і за кордоном, що вимагає знайти вихід із глухого кута у війні з ХАМАС, яка триває понад 18 місяців.
Bloomberg нагадало, що ізраїльські війська і танки окупували близько третини території Гази після закінчення двомісячного перемир'я в середині березня. Крім того, Ізраїль заблокував доставку гуманітарної допомоги більш ніж двомільйонному населенню.
Тим часом ХАМАС, підтримуваний Ізраїлем, як і раніше, контролює прибережну смугу й утримує 59 заручників, 24 з яких, як вважають, живі. Йдеться про заручників, яких угруповання ХАМАС захопило під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Деякі члени правлячої коаліції Нетаньяху, включно з міністром фінансів Бецалелем Смотричем, закликали до військової ескалації у спробі знищити ХАМАС, навіть якщо це поставить під загрозу життя заручників.
При цьому, згідно з нещодавнім опитуванням, опублікованим державним телеканалом Kan News, більшість ізраїльтян просто хочуть, щоб війна закінчилася, а заручників обміняли на ув'язнених палестинських бойовиків.
Переговори про припинення вогню
Нагадаємо, цього тижня в понеділок, 28 квітня, у Каїрі відбулися переговори між делегаціями Ізраїлю та ХАМАС про припинення війни в Газі.
Два джерела повідомили Reuters, що переговори близькі до прориву, водночас ключові спірні питання все ще не визначено. При цьому низка інших ЗМІ заперечували прорив.
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