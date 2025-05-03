Волц "насолив" Трампу не тільки з Signal: WP дізналося про ще один скандал
У лютому Майк Волц обговорював із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по Ірану, чим засмутив президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Днями Трамп відправив у відставку Волца з посади свого радника з нацбезпеки, призначивши його послом США в ООН. Доля чиновника була вирішена після скандалу з чатом Signal, куди він випадково додав журналіста The Atlantic, і де обговорювалися майбутні удари по Ємену.
Однак Волтц засмутив Трампа ще задовго до цього скандалу. За словами двох джерел, він активно координував дії з Нетаньяху щодо військових варіантів дій проти Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера і Трампа в Білому домі.
Одне з джерел сказало, що Волц "хотів спрямувати політику в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США не намагалися знайти дипломатичне рішення".
"Ця інформація дійшла до Трампа, і президент залишився нею незадоволений", - додала ця людина.
Представник Волца не відповів на запит про коментар, але директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг відреагував після розслідування WP.
"Президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, усі рухалися в одному напрямку, тому в нього були найуспішніші перші 100 днів в історії", - заявив він.
Деякі представники адміністрації вважали, що Волц намагатиметься схилити шальки терезів на користь військових дій і діяв пліч-о-пліч з ізраїльтянами.
Переговори США та Ірану
Нагадаємо, за даними The New York Times, у травні Ізраїль планував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Однак Дональд Трамп відхилив цю ідею, оскільки Тегеран погодився вести переговори щодо ядерної угоди і вже у квітні низка зустрічей відбулася.
Водночас учора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет дальнього радіусу дії, а також дозволити американським інспекторам відвідувати ядерні об'єкти. Однак Тегеран заявляє про своє право на ядерний цикл.
Детальніше про те, що хоче Трамп від Ірану - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Звільнення Волца
Також ми писали, що звільненому раднику з нацбезпеки президента США, Майклу Волцу, пропонували кілька дипломатичних посад, однак він обрав саме роботу в ООН.
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