Глава Пентагона посетит Израиль перед поездкой Трампа на Ближний Восток, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

О намерении главы Пентагона посетить Израиль рассказали западным СМИ двое израильских чиновников.

Ожидается, что Хегсет прибудет в Израиль 12 мая. Там он встретится со своим коллегой Израэлем Кацом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Отмечается, что затем глава Пентагона отправится в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к визиту Трампа в страны Персидского залива. Американский президент также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с тем нет ожиданий, что Трамп посетит Израиль, пишет Axios.

Это должна быть первая поездка Хегсета в Израиль на посту главы Минобороны США. Кроме того, обращают внимание западные СМИ, визит готовится в то время, когда правительства двух стран "разделены" в вопросе о возможности военных ударов по ядерным объектам Ирана, а также на фоне продолжающейся войны в Секторе Газа и военной кампании Штатов в Йемене

По данным Axios, представители обороны Израиля и произраильские организации в Вашингтоне "были обеспокоены тем, что многие из избранных Трампом на должности в Пентагоне скептически относятся к военному участию США на Ближнем Востоке, особенно когда речь идет об Иране".

Также западные СМИ пишут, что Нетаньяху и его советники доказывали своим коллегам в США целесообразность военного варианта действий в отношении Ирана.