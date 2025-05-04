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Глава Пентагона посетит Израиль перед поездкой Трампа на Ближний Восток, - Axios

Воскресенье 04 мая 2025 06:19
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Глава Пентагона посетит Израиль перед поездкой Трампа на Ближний Восток, - Axios Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны США Пит Хегсет собирается посетить Израиль накануне запланированной поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

О намерении главы Пентагона посетить Израиль рассказали западным СМИ двое израильских чиновников.

Ожидается, что Хегсет прибудет в Израиль 12 мая. Там он встретится со своим коллегой Израэлем Кацом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Отмечается, что затем глава Пентагона отправится в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к визиту Трампа в страны Персидского залива. Американский президент также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с тем нет ожиданий, что Трамп посетит Израиль, пишет Axios.

Это должна быть первая поездка Хегсета в Израиль на посту главы Минобороны США. Кроме того, обращают внимание западные СМИ, визит готовится в то время, когда правительства двух стран "разделены" в вопросе о возможности военных ударов по ядерным объектам Ирана, а также на фоне продолжающейся войны в Секторе Газа и военной кампании Штатов в Йемене

По данным Axios, представители обороны Израиля и произраильские организации в Вашингтоне "были обеспокоены тем, что многие из избранных Трампом на должности в Пентагоне скептически относятся к военному участию США на Ближнем Востоке, особенно когда речь идет об Иране".

Также западные СМИ пишут, что Нетаньяху и его советники доказывали своим коллегам в США целесообразность военного варианта действий в отношении Ирана.

Вопрос о возможных ударах по Ирану

Отметим, вчера The Washington Post писало о том, что в феврале советник по нацбезопасности США Майк Волц обсуждал с израильским премьером Нетаньяху возможность нанесения ударов по Ирану, чем расстроил Трампа.

Добавим, по данным The New York Times, в мае Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако тогда Трамп отклонил эту идею, поскольку Тегеран согласился вести переговоры по ядерной сделке, и уже в апреле ряд встреч состоялся.

Расширение операции Израиля в Газе

Стоит также напомнить, что вчера вечером западные СМИ сообщили, что военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Секторе Газа. О готовности ЦАХАЛ усилить операцию в Газе также сообщало Bloomberg, которое уточняло, что это может произойти в течение нескольких дней.

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Пентагон Израиль Пит Хегсет
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