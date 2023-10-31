UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Пентагону: якщо Україна програє - Путін кине виклик НАТО

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Росії вдасться перемогти Україну у війні, країна-агресор не зупиниться та може кинути виклик державам-членам НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях у Сенаті.

У нього запитали, чи може рішення про не надсилання Україні належної допомоги збільшити ймовірність того, що американські війська зрештою будуть втягнуті у війну.

"Звісно. Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні... Рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у війні зі стріляниною", - відповів Остін.

Чи можливий конфлікт РФ з країнами НАТО

Нагадаємо, що Росія розробила правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. В Інституті вивченні війни повідомляли, що це може свідчити про підготовку до конфлікту з НАТО.

Блокування допомоги Україні від США

Зазначимо, що міністр оборони США та держсек Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті доводять, що Штати повинні негайно направити допомогу Ізраїлю та Україні, оскільки запит адміністрації на допомогу у розмірі 105 млрд доларів для країн вже наштовхнувся на перешкоди у розділеному Конгресі.

З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

При цьому новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонподдержка УкраиныРосійська Федерація