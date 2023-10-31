Глава Пентагона: если Украина проиграет - Путин бросит вызов НАТО

У него спросили, может ли решение о не направлении Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конце концов будут вовлечены в войну.

"Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой", - ответил Остин.

Возможен ли конфликт РФ со странами НАТО

Напомним, что Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках широкомасштабных военных реформ. В Институте изучения войны сообщали, что это может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.

Блокировка помощи Украине от США

Отметим, что министр обороны США и госсек Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате доказывают, что Штаты должны немедленно направить помощь Израилю и Украине, поскольку запрос администрации на помощь в размере 105 млрд долларов для стран уже столкнулся с препятствиями в разделенном Конгрессе.

Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

При этом новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.

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