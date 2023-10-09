Путін готується до можливих конфліктів з країнами НАТО на півночі, - ISW

Росія розробила правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. Це може свідчити про підготовку до конфлікту з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Як зазначається у звіті, 8 жовтня був опублікований підготовлений Міноборони Росії проект указу президента, яким пропонується позбавити Північний флот (СФ) статусу "міжвидового стратегічного територіального об'єднання".

Російські державні ЗМІ зазначили, що ця пропозиція вказує на те, що Північний флот більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею, що дорівнює військовому округу. Це передбачає, що Північний флот і чотири регіони (Республіка Комі, Архангельська і Мурманська області, і Ненецький автономний округ), що входять до його складу, будуть передані до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Російський військовий аналітик Юрій Федоров зазначив, що відновлення Ленінградського військового округу говорить про те, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО, зазначає ISW.

За даними інституту, військовий міністр Росії Сергій Шойгу запропонував відтворити Московський та Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу (скасувавши зміни 2010 та 2014 років) у грудні 2022 року та підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи перебували у стадії формування.

"Рішення Міноборони про перерозподіл зброї масового ураження вказує на те, що Росія бачить необхідність реструктуризації своїх сил, що протистоять НАТО, у тому числі на кордоні з Фінляндією, хоча залишається незрозумілим, як Росія зможе мобілізувати, навчати та організовувати ці сили у нові з'єднання рівня військових". округів", - зазначають аналітики ISW.

Кордон РФ та НАТО

У квітні цього року Фінляндія офіційно стала членом НАТО, після чого кордон Альянсу з РФ зріс на 1340 км.

А в серпні військовий міністр РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме свої війська на західних кордонах.

Однак насправді Росія була змушена відвести більшу частину військ із цього регіону та кинути їх на український фронт. Зокрема Москва забрала від кордону з Норвегією близько 80% своїх військових сил.