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Лідер республіканців у Сенаті США виступив за допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті

США, Вівторок 31 жовтня 2023 00:11
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Лідер республіканців у Сенаті США виступив за допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті Фото: лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакету, незважаючи на те, що Палата представників наполягає на окремих законопроєктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очікується, що цього тижня новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон висуне на голосування законопроект, який передбачає лише допомогу Ізраїлю. Мітч Макконнелл виступив за включення допомоги Україні.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки для тиранів, які тероризували народ України й Ізраїлю. І просто зараз Сенат має шанс надати додаткову підтримку, яка допоможе нам зробити саме це", - заявив Макконнелл.

Він також зазначив, що агресія проти Ізраїлю та України пов'язана, адже Китай, Росія та Іран це нова "вісь зла".

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", - сказав лідер республіканців в Сенаті.

Що передувало

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

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